Названы столичные районы с арендой квартир менее 30 тысяч рублей в месяц

Cтоличные районы с арендой квартир менее 30 тысяч рублей в месяц назвала РИАМО руководитель агентства недвижимости «PRO ОБМЕН», вице-президент «Гильдии риелторов Москвы», член московского регионального отделения «Деловой России» Екатерина Никитина.

«Самыми дешевыми с точки зрения стоимости аренды жилой недвижимости районами в Москве являются Савелки, Старое Крюково и Матушкино. Здесь средний ежемесячный платеж за аренду однокомнатной квартиры ниже 30 тысяч рублей — 24,3, 27,3 и 28,1 тысячи рублей соответственно», — рассказала эксперт. Все эти районы находятся в Зеленоградском административном округе.

По словам Никитиной, среди доступных для арендаторов районов также оказались Западное Бирюлево, Лосиноостровский, Ивановское, Северное Измайлово, Южное Бутово, Измайлово и Ярославский. В них средняя стоимость аренды «однушки» варьируется от 30 до 35 тысяч рублей в месяц.

Ранее стали известны цены на квартиры в одном из самых зеленых районов Москвы.