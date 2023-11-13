Раскрыта средняя цена приглашения Снегурочек и Дедов Морозов в Москве

Средняя стоимость услуг Дедов Морозов и Снегурочек раскрыла пресс-служба «Авито Услуги». Материал исследования есть в распоряжении «Мосленты».

«Средняя стоимость приглашения Деда Мороза и Снегурочки на дом на сегодня начинается от 1500 рублей за услугу. В начале ноября самые дорогие Деды Морозы и Снегурочки "обитают" в Москве — в среднем от 2700 рублей за услугу, Владивостоке — от 2500 рублей и Сочи — от 2200 рублей», — говорится в сообщении.

При этом цена может меняться в зависимости от длительности представления и наполнения программы, а услуги аниматоров непосредственно в новогоднюю ночь обойдутся дороже. Кроме того, стоимость зависит от состава коллектива и стажа «Дедушки»: например, услуги студентов театральных вузов и начинающих актеров могут быть дешевле, чем труд их старших коллег.

По данным исследования, уже в первой половине ноября, за полтора месяца до Нового года, число запросов на услуги Дедов Морозов и Снегурочек в Москве выросло на 98 % относительно аналогичного периода прошлого года.

Ранее столичный аниматор назвала любимых новогодних персонажей москвичей.