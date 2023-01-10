Столичный аниматор назвала любимых новогодних персонажей москвичей

Любимых новогодних персонажей москвичей назвала в беседе с «Мослентой» столичный аниматор Ярослава Солнечная, с 2017 года работающая на новогоднем фестивале «Путешествие в Рождество».

«Люди очень любят фотографироваться и вообще положительно реагируют на всю эту костюмированную историю», — заявила она.

На Тверскую площадь, к памятнику Юрию Долгорукому, многие люди специально приезжают за праздником — они хотят сделать яркие кадры, пообщаться, принять участие в интерактивах, отметила собеседница «Мосленты».

«Однажды темой костюмов были сказки Бажова, нам досталась "Хозяйка Медной горы". Ребята-народники играли на сцене на балалайках и гармошках плясовые, типа "Барыни", а девочки-народницы тут же водили с гуляющими по Тверской хороводы. С радостью наши люди это делают, и на народную музыку очень бодро реагируют», ― поделилась Солнечная.

За шесть лет ей довелось примерить на себя самые разные образы. Солнечная выступала в костюмах Муми-тролля, козы, лисы, героини скандинавских сказок Реганы и других персонажей. За это время у нее успели появиться поклонники — некоторые люди приезжают на фестиваль, чтобы сделать совместные снимки именно с ней.

Маленьким москвичам особенно нравится Муми-тролль, они любят с ним обниматься. «Это иногда создает проблемы, потому что можно упасть. Если детей человек 30, и они все хотят обнять Муми-тролля, ему бывает сложно устоять на ногах. Поэтому Снусмумрик периодически его поддерживает», — рассказала Солнечная.

Ранее были раскрыты профессии изображавших роли Дедов Морозов и Снегурочек в СССР москвичей. «За эти роли им хорошо платили, и они ждали Новый год с нетерпением», — рассказал историк Валерий Бурт.