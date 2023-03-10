Названы средние цены на «первичку» и «вторичку» в Москве

Средние цены на первичное и вторичное жилье в Москве в беседе с «Мослентой» назвали специалисты федерального портала «Мир квартир». По их словам, средняя стоимость жилой недвижимости в столице превышает 17 миллионов рублей.

«В Москве разница «квадратов» составляет 6,8 процента — 326 689 рублей за квадратный метр в новостройке против 305 959 рублей за квадратный метр на «вторичке», разница в цене квартиры при этом составляет 9,4 процента — 18 845 379 рублей против 17 229 694 рублей», — говорится в сообщении.

При этом общая стоимость квартиры в новостройке в среднем по стране держится на уровне 5 956 889 рублей, а вторичное жилье оценивается в 5 220 431 рубль, уточнили эксперты.

Ранее аналитики компании «Метриум» назвали районы Москвы с максимально подешевевшим жильем. Лидерами рейтинга стали Проспект Вернадского и Тропарево-Никулино.