Город
22:44, 30 января 2023
1 мин.

Названа средняя цена арендной «однушки» в Москве и Подмосковье

Названа средняя цена арендной «однушки» в Москве и Подмосковье
Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Средние цены на арендное жилье в Москве и Подмосковье назвали «Мосленте» аналитики компании «Мир квартир». В среднем в России квартира до 32 квадратных метров сдается за 15171 рубль, что на 7,8 процента дороже, чем год назад.

«В Москве средняя студия, или небольшая «однушка», стоит сейчас 37 536 рублей в месяц (плюс 5,9 процента), в Московской области — 23 536 рублей в месяц (плюс 5,3 процента)», — говорится в пресс-релизе.

Генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко отметил, что спрос на небольшие арендные квартиры устойчив, так как это самый дешевый сегмент. Тем не менее они подходят далеко не всем арендаторам. Их снимают, например, одинокие люди — студенты, мигранты либо молодые семьи без детей.

При этом с января прошлого года сильно выросло предложение таких объектов — отчасти из-за того, что застройщики в новостройках в последние годы увлеклись мелкой «нарезкой» квартир, и теперь они стали выходить на рынок аренды отчасти из-за того, что частные инвесторы все больше осознают, что сдача такой недвижимости в аренду приносит наибольшую выгоду, добавил эксперт.

Ранее были названы районы Москвы с самой дешевой арендой жилья.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.