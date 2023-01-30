Названа средняя цена арендной «однушки» в Москве и Подмосковье

Средние цены на арендное жилье в Москве и Подмосковье назвали «Мосленте» аналитики компании «Мир квартир». В среднем в России квартира до 32 квадратных метров сдается за 15171 рубль, что на 7,8 процента дороже, чем год назад.

«В Москве средняя студия, или небольшая «однушка», стоит сейчас 37 536 рублей в месяц (плюс 5,9 процента), в Московской области — 23 536 рублей в месяц (плюс 5,3 процента)», — говорится в пресс-релизе.

Генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко отметил, что спрос на небольшие арендные квартиры устойчив, так как это самый дешевый сегмент. Тем не менее они подходят далеко не всем арендаторам. Их снимают, например, одинокие люди — студенты, мигранты либо молодые семьи без детей.

При этом с января прошлого года сильно выросло предложение таких объектов — отчасти из-за того, что застройщики в новостройках в последние годы увлеклись мелкой «нарезкой» квартир, и теперь они стали выходить на рынок аренды отчасти из-за того, что частные инвесторы все больше осознают, что сдача такой недвижимости в аренду приносит наибольшую выгоду, добавил эксперт.

Ранее были названы районы Москвы с самой дешевой арендой жилья.