Названы районы Москвы с самой дешевой арендой жилья

Районы Москвы с самой дешевой арендой жилья РБК назвали аналитики риелторской компании «Инком-Недвижимость». В основном это локации за МКАД или прилегающие к ней, минимальная стоимость аренды там держится на уровне 23 тысяч рублей в месяц.

«Эта квартира с минимальной ставкой предлагается в районе Царицыно (Южный АО) — с ноября 2022 года в районе временно закрыта ветка метро, связывающая его с центром. Средняя ставка аренды однокомнатной квартиры в ЮАО заметно выше — 34,6 тысячи рублей в месяц», — говорится в сообщении.

На втором месте оказался удаленный от центра города район Выхино-Жулебино (Юго-Восточный АО), часть которого находится за МКАД. Снять квартиру по минимальной цене в этом районе можно за 25 тысяч рублей в месяц, средняя ставка по Юго-Восточному округу при этом составляет 33 тысячи рублей в месяц.

Третье место заняли Южное Бутово (ЮЗАО), расположенное за МКАД, и прилегающая к кольцевой автодороге Капотня (ЮВАО). Минимальная стоимость аренды жилья в этих районах составляет 26 тысяч рублей в месяц, а средняя ставка в Юго-Западном округе — 36,3 тысячи рублей в месяц.

На четвертой позиции расположились сразу четыре района: Вешняки (ВАО), Очаково-Матвеевское (ЗАО), Котловка (ЮЗАО) и Гольяново (ВАО), где снять квартиру можно минимально за 28 тысяч рублей в месяц. Пятое место занял район Зюзино (ЮЗАО) со средней арендной ставкой в 29 тысяч рублей в месяц.

Ранее стало известно о резком падении цен на арендное жилье в центре Москвы.