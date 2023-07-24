Центр импортозамещения появится в Москве

Открытие центра инноваций и импортозамещения в Новой Москве анонсировал мэр города Сергей Собянин на официальном сайте. Трехэтажный центр площадью около 14,5 тысячи квадратных метров построят в поселении Воскресенском.

«Арендаторами площадок центра могут стать высокотехнологичные компании из таких отраслей, как электроника, автомобиле- и машиностроение, а также из ИT-сектора», — заявил глава города.

Проект комплекса на участке между Остафьевским шоссе и улицами Барышевская Роща, Троицкая и Руденко уже согласован, отметил Собянин. Создание центра импортозамещения способствует появлению около 230 высокотехнологичных рабочих мест в городе, добавил мэр.

Ранее Собянин анонсировал открытие павильона «Атом» на ВДНХ. По словам мэра, проект станет самым современным научно-технологическим выставочным комплексом в мире.