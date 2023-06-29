Собянин сообщил об открытии новых центров долголетия в Москве

Об открытии в четверг, 29 июня, 15 новых центров долголетия в Москве сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Свою работу начали учреждения в Тропарево-Никулино, Перово, Силино, Марьино, Лианозово, Коньково, Хорошево-Мневниках, Нагатинском Затоне, Восточном Дегунино и других районах города. Градоначальник пообещал, что до конца 2023 года такие центры появятся практически в каждом районе столицы, их общее число достигнет 120.

«У людей старшего поколения есть внуки, дети, но у всех своя жизнь. Поэтому мы и открываем такие центры, они пользуются большой популярностью. Здесь много интересного: общение и всегда есть чем заняться — например, спортом или творчеством», — рассказал Собянин.

По словам мэра, за четыре года в центрах прошло более 250 тысяч различных мероприятий для пенсионеров, на базе центров открыли свыше пяти тысяч клубов по интересам. Посетителям всегда помогают специалисты, готовые ответить на любые вопросы.

«Продолжаются занятия на свежем воздухе для участников "Московского долголетия" по скандинавской ходьбе, пешему лекторию, гимнастике и другим направлениям», — добавил глава города.

Ранее Собянин анонсировал строительство четырех станций Троицкой линии метро.