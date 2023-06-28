Сергей Собянин анонсировал строительство четырех станций Троицкой линии метро

Названия четырех новых станций Троицкой линии метро на участке вдоль Калужского шоссе раскрыл в личном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, на участке протяженностью 9,3 километра запланированы четыре станции. Одна из них будет носить название «Сосенки» из-за одноименной деревни и будет расположена между Калужским шоссе и улицей Старые Сосенки. Недалеко от парка «Летова Тропа» и пересечения улиц Летовского Ополчения и Старые Сосенки, рядом с одноименной школой откроют станцию «Летово», а «Десну» возведут вблизи одноименной деревни вдоль Калужского шоссе.

Всего одна из этих станций будет находиться под землей — «Кедровая». Она будет принимать пассажиров рядом с микрорайоном Центральный в ЖК «Новые Ватутинки».

Около проектируемого участка живут и работают порядка 680 тысяч человек. Они смогут экономить на ежедневных поездках в среднем 25–30 минут, отметил мэр.

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