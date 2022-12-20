Раскрыты цены на московских елочных базарах

Такие елочные базары уже традиционная акция для всех москвичей и гостей столицы в преддверии Нового года. Количество точек не сильно меняется за последние несколько лет (в прошлом году на территории города было открытo 237 елочных базаров).

Торговые точки в прошлом году были открыты на территориях Юго-Восточного, Юго-Западного, Южного, Центрального округов, на территории Новой Москвы, Северо-Западного, Северо-Восточного и Северного округов, в Восточном и Западном округах, а также в Троицке. Кроме того, еще 123 базара располагались в стационарных магазинах. На данный момент адреса базаров в столице уточняются.

Ранее сумму штрафа за незаконно срубленную елку назвали россиянам в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области. Сообщается, что может быть наложен штраф в размере до 5 тысяч рублей на физических лиц и до 500 тысяч рублей на юридических лиц. Сейчас в подмосковных лесах стартовала операция «Елочка» для пресечения незаконной вырубки хвойных деревьев. В лесах организованы группы патрулирования.