Названа сумма штрафа за незаконно срубленную елку

Сумму штрафа за незаконно срубленную елку назвали россиянам в Telegram-канале пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

«За незаконную рубку лесных насаждений предусматривается административное наказание в виде штрафа в размере до пяти тысяч рублей для физических лиц и до 500 тысяч рублей для юридических лиц. Если нанесенный ущерб составит более пяти тысяч рублей, нарушителя ждет уголовная ответственность», — сказал председатель ведомства Олег Баженов, отметив, что дешевле и безопаснее будет купить елку в питомнике или на базаре.

Как сообщил курирующий Комитет лесного хозяйства Московской области зампред Правительства Московской области Георгий Филимонов, в подмосковных лесах стартовала операция «Елочка» для пресечения незаконной вырубки хвойных деревьев. В лесах организованны группы патрулирования.

Ранее россияне раскрыли суммы трат на празднование Нового года. Большинство опрошенных (61 процент) отметили, что общее количество затрат в преддверии 31 декабря по сравнению с прошлым годом выросло примерно на 20 процентов.