Москва оказалась на последнем месте в рейтинге городов по росту цен на жилье

Москва оказалась на последнем месте в рейтинге крупных городов по росту цен на жилье, рассказали «РБК-Недвижимости» эксперты «ЦИАН.Аналитики».

«Первое место по темпам роста цен на вторичное жилье за год занимает Махачкала, где средняя цена "квадрата" выросла за год на 33 процента — до 83,4 тысячи руб. Второе место у Челябинска (плюс 21,6 процента, до 69,8 тысячи рублей), третье — у Саратова (плюс 21,5 процента, до 76,8 тысячи рублей)», — говорится в сообщении.

В первую пятерку вошли Кемерово и Ставрополь, где цены увеличились на 20,4 и 19,9 процента, до 89,6 и 88,9 тысячи рублей за «квадрат» соответственно. Топ-10 дополнили Новокузнецк, Волгоград, Рязань, Ульяновск и Ростов-на-Дону. Тогда как самое небольшое подорожание зафиксировано в Севастополе, который оказался на 36 месте в рейтинге. В курортном городе в январе текущего года жилье стало стоить 152,3 тысячи рублей за квадратный метр, что на три процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом Москва расположилась на 37 месте, поскольку стала единственным городом, в котором не была замечена прибавка средней стоимости за квадратный метр недвижимости. В первый месяц 2022 года цена квадрата составляла 304,7 тысячи рублей, а за год увеличилась до 304,9 тысячи рублей.

Ранее был назван самый популярный день для покупки квартиры в Москве. Покупатели жилья в столице предпочитают делать это в конце рабочей недели.