В Москве резко упали цены на съемное жилье

Цены на съемное жилье в Москве резко упали, рассказал «Известиям» эксперт по аренде жилой недвижимости федеральной компании «Этажи» Андрей Сердюк.

По данным специалиста, по сравнению с ноябрем прошлого года средние ставки однокомнатных квартир в Москве снизились на 18,2 процента, двухкомнатных — на 8,5 процента.

Заместитель директора управления аренды квартир «Инком-Недвижимость» Оксана Полякова подтвердила, что в октябре спрос на массовое съемное жилье в столице сократился на 20 процентов, а объем предложения, напротив, вырос на 15 процентов в сравнении с показателями конца августа и сентября.

По ее словам, арендодатели в такой ситуации стараются идти на разные уступки — например, разрешают снимать квартиру с детьми или животными, становятся менее требовательными к национальности жильцов и так далее.

Ранее были названы самые доступные для аренды жилья округа России.