В Москве резко подскочили цены на такси. Как сообщили «Коммерсанту» аналитики «Чек Индекса», стоимость поездки за полгода выросла на 12 процентов и составила в среднем 771 рубль.

По данным Tinkoff Data, средний чек на такси по столице и вовсе вырос на 15 процентов. Но средняя стоимость осталась в пределах 500 рублей.

В агрегаторе такси «Ситимобил» отметили, что повышение цен на поездки может быть связано с удорожанием машин, стоимостью их обслуживания, бензина, а также запчастей и услуг автомоек.

Председатель общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова повышение стоимости связывает также с рост цен на ОСАГО и проблемами с локальными сложностями с GPS-навигацией в центре города.

Ранее была раскрыта стоимость поездки на такси в Москве 70-х годов.