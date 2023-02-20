Москвичи раскрыли цены на земельные участки в Москве

Цены на земельные участки от города в Москве в беседе с «Мослентой» раскрыли столичные жители. Москвич Евгений рассказал, что в 2019 году ему удалось купить участок земли площадью 12 соток под ИЖС на аукционе за семь миллионов рублей.

«Я слежу за аукционами. На последнем игралась Лыткаринская 29 и было владение на Красковской улице, семь соток. Стартовая цена была в районе четырех с половиной миллионов рублей, а ушел участок почти за 19 миллионов», — поделился он.

Горожанин добавил, что нередко бывает, что во время торгов цена может взлететь в несколько раз. В дальнейшем новый владелец участка чаще всего размежует его на две части и построит там два дома, каждый из которых вместе с землей можно будет продать около 30-35 миллионов рублей.

А москвич Дмитрий в октябре 2022 года купил участок на улице Павлика Морозова в Южном Бутове. Свой участок площадью 12 соток мужчина купил по кадастровой цене и обошелся без аукциона. Его стоимость составила шесть миллионов рублей.

В 2,2 миллиона рублей обошелся участок в поселении Вороновское в ТиНАО Ивану.

«Чтобы поучаствовать в торгах, мы сначала оплатили залог — процент от кадастровой стоимости участка. Он составлял порядка 300 тысяч рублей. Торги начались с кадастровой стоимости — 985 тысяч рублей за 585 квадратных метров. На полутора миллионах остальные участники остановились, дальше торговались только мы и еще один мужчина», — рассказал москвич.

Ранее о выгоде, которую москвичи могут получить от покупки городской недвижимости, рассказала бизнес-брокер, сотрудник компании SBP Татьяна Шубина.