В Москве за год резко выросли цены на услуги Деда Мороза и Снегурочки. Средняя стоимость поздравлений по стране увеличилась на 20 процентов и составила 2102 рубля, сообщает «РБК» со ссылкой на исследования Tinkoff Data, .

«В Москве услуги аниматоров подорожали в среднем на 28 процентов, до 2815 рублей. В столице стоимость поздравления остается самой высокой», — говорится в сообщении.

Эксперты проанализировали более четырех тысяч объявлений с сервисов Youla и Profi, а также из других открытых источников. Индекс рассчитывался с учетом средней стоимости поздравления аниматоров в декабре перед Новым годом.

Так, в 2018 году услуги Снегурочки и Деда Мороза стоили в среднем 1043 рубля, годом позже уже 1063 рубля. В 2020 году стоимость поздравлений возросла сразу до 1600 рублей, в 2021 — до 1755 рублей. Таким образом, стоимость услуг новогодних аниматоров за пять лет выросла в два раза.

Самый большой прирост стоимости услуг был зафиксирован в Красноярске — с 1702 до 2260 рублей год к году (33 процента). В Санкт-Петербурге услуги Снегурочки и Деда Мороза стали дороже на 17 процентов, в Самаре — на 21 процент, в Екатеринбурге — на 18 процентов, в Ростове-на-Дону и Новосибирске — на 13 и 10 процентов соответственно.

Ранее москвичей пригласили на встречу с Дедами Морозами из 14 регионов России.