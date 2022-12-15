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21:56, 15 декабря 2022
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Москвичей пригласили на встречу с Дедами Морозами из 14 регионов России

Москвичей пригласили на встречу с Дедами Морозами из 14 регионов России
Фото: Алексей Танюшин / Коммерсантъ

На встречу с Дедами Морозами из 14 регионов России пригласили москвичей на официальном сайте мэра столицы.

«Хранители зимних традиций расскажут о том, как празднуют Новый год в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Республике Саха (Якутия), Татарстане, Башкортостане, Бурятии, Карелии, Чувашии, Удмуртии, Мордовии, Республике Коми, Тыве, Республике Марий Эл и Ямало-Ненецком автономном округе. В каждом из этих регионов Деды Морозы разные. Все они имеют древнее происхождение, собственную символику и пользуются большим уважением среди земляков», — говорится в сообщении.

В рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» Деды Морозы приедут в Москву 5 января на три дня. Встретить их будет возможно на ледоколе флотилии «Рэдиссон Ройал», в специальном новогоднем поезде метро, в туристическо-информационном центре парка «Зарядье» и в школе «Московских сезонов».

Ранее москвичам напомнили адрес ближайшей усадьбы Деда Мороза. Она располагается в районе Выхино-Жулебино на окраине парка «Кузьминки» по адресу Волгоградский проспект, 168Д.

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