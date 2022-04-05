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Россиянам назвали виды деятельности с наибольшей выплатой чаевых

Россиянам назвали виды деятельности с наибольшей выплатой чаевых
Фото: Rodrigo Garrido / Reuters

Чаще всего чаевые получают сотрудники кафе и ресторанов, а наибольшие суммы — персонал гостиничного бизнеса. Виды деятельности с наибольшей выплатой чаевых назвал исследовательский центр портала Superjob.ru.

В опросе приняли участие 1600 россиян. Выяснилось, что большинство оставляет чаевые в кафе и ресторанах, каждый второй из опрошенных благодарит таким образом таксистов, курьеров вознаграждают 39 процентов респондентов. Кроме того, россияне оставляют чаевые в парикмахерских, отелях, на заправках и автомойках.

При этом сотрудники отелей и гостиниц получают в среднем по 425 рублей с человека, официантам в кафе и ресторанах оставляют по 250 рублей, парикмахеры могут рассчитывать на 155 рублей, курьеры — на 105, таксисты — на 100 рублей, сотрудники заправок и автомоек — на 65 рублей.

Ранее кальянщик из Москвы Аркадий Медведь, уже шесть лет профессионально работающий в этой области, назвал сумму своего заработка.

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