Московский кальянщик назвал сумму своего заработка

Кальянщик из Москвы Аркадий Медведь, уже шесть лет профессионально работающий в этой области, назвал «Мосленте» сумму своего заработка.

По его словам, на сегодняшний день кальянная индустрия очень быстро развивается. В подобных заведениях существуют полноценные бары, хорошая кухня и работают чайные мастера. Средний счет кальянных поднялся от 1,1 тысячи до 3,5 тысячи рублей, а люди приходят сюда, чтобы полноценно отдохнуть.

«Зарабатывает кальянщик по-разному. Многое зависит от точки и потока людей, а также от наличия или отсутствия чаевых. У каждого мастера к тому же свой процент», — отмечает Медведь. По его словам, на данной должности можно заработать от 55 тысяч рублей в месяц, а в зимнее время эта сумма может достигать 110-120 тысяч рублей в хороших точках.

Ранее 50-летний московский фотограф Влад Седлецкий, переехавший из России на Бали, рассказал о своем заработке, отметив, что иностранцам на острове в местных организациях работать запрещено.