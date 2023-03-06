Два человека насмерть угорели в подмосковном частном доме

Два человека, в том числе девущка-подросток, насмерть угорели в подмосковном частном доме в подмосковном Орехово-Зуево, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Среди погибших есть девушка-подросток.

По свелениям канала, тела 26-летнего мужчины и 16-летней девушки обнаружили в частном доме на Малодубинском шоссе вечером воскресенья, 5 марта. По предварительным данным, они погибли от отравления угарным газом.

Ранее сообщалось, что взрыв газа произошел в жилом доме в селе Непецино городского округа Коломна.