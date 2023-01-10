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13:17, 10 января 2023
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Взрыв газа произошел в жилом доме в Подмосковье

Взрыв газа произошел в жилом доме в Подмосковье
Фото: ГУ МЧС России по Московской области

В жилом доме в Подмосковье произошел взрыв газа, сообщает ГУ МЧС России по Московской области. Известно об одном пострадавшем.

ЧП случилось в квартире на улице Тимохина в селе Непецино городского округа Коломна. «Привлекаемые силы и средства: три единицы техники, 12 человек», — уточнили в ведомстве.

Ранее в результате отравления угарным газом в Подмосковье погибла супружеская пара пенсионеров. По факту обнаружения их тел в дачном доме организовали проверку.

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