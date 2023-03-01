Раскрыта частота появления новых финансовых пирамид в России

Частоту появления новых финансовых пирамид в России раскрыл на официальном сайте мэра Москвы управляющий Федеральным общественно-государственным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин.

«В новейшей истории финансовой преступности в России выделяют пять этапов — начиная от «великих пирамид» 1990-х годов и заканчивая современными онлайн-мошенниками. Каждые несколько лет появляются новые схемы обмана. В последние годы злоумышленники активно используют криптовалюты, эксплуатируют тему инвестиций», — рассказал он.

В России, по словам эксперта, каждые четыре часа появляется новая финансовая пирамида, а ежегодный ущерб от их работы составляет около 100 миллиардов рублей. Эту проблему нельзя решить только законодательным способом и блокировками сомнительных сайтов, поскольку мошенники изобретают новые способы незаконного обогащения, отметил Сафиулин. Но противостоять аферистам, на его взгляд, может помочь финансовое просвещение населения.

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