Роспотребнадзор дал рекомендации по частоте уборки в сезон гриппа и ОРВИ

Рекомендации по частоте уборки в сезон гриппа и ОРВИ дал Роспотребнадзор.

Так, раз в две недели надо проводить генеральную уборку. «Во всех комнатах необходимо протирать пыль и пылесосить. Вымыть с мылом или обработать дезинфицирующими средствами для ухода за мебелью дверные ручки и ручки шкафов, тумбочек и комодов. Также во время уборки следует протирать салфеткой с антисептиком выключатели. То же касается спинок стульев, не обитых мягкими материалами, поверхностей столов и журнальных столиков», — говорится в сообщении.

Простую влажную уборку необходимо делать один-два раза в неделю, отметили в ведомстве. Кроме того, при наведении порядка рекомендуется два раза в год стирать шторы. Окна следует мыть два раза в год весной и осенью, если они выходят во двор, а если на проезжую часть — до четырех раз в год.

Ранее инфекционист назвал опасные последствия гриппа. Специалист рассказал, что грипп может вызывать поражения сердца и даже энцефалит — воспаление вещества головного мозга.