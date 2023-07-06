Перечислены самые частые поломки в московских многоэтажках

Москвичи чаще всего вызывают мастеров для ремонта сантехники и входных дверей. Такой сервис стал доступен на портале mos.ru, сообщил заместитель руководителя Департамента информационных технологий Москвы Роман Урнышев.

«Сервис "Вызов мастера" на портале mos.ru — один из самых удобных каналов для решения вопросов в сфере ЖКХ. Он позволяет москвичам в привычном и удобном цифровом формате обратиться в единый диспетчерский центр и оставить заявку в случае неполадок в доме или квартире», — сообщил эксперт.

Жители столицы сообщают о проблемах с освещением в подъезде, неработающем лифте и засорах в мусоропроводе, неполадках с водоснабжением, необходимости ремонта сантехники, домофона или входной двери. В прошлом году у горожан также появилась возможность заявить о неисправности системы вентиляции в подъезде, ненадлежащем состоянии мусорных контейнеров, необходимости ремонта информационных табличек.

Ранее стало известно о новой схеме мошенников от имени управляющей компании.