Москвичей призвали пользоваться чат-ботом при записи к врачу

Пользоваться чат-ботом при записи к врачу москвичей призвали в столичном Депздраве. При помощи основанного на искусственном интеллекте сервиса пациенты могут передать данные о жалобах на свое самочувствие до приема врача.

«Чат-бот доступен взрослым перед приемом хирурга, терапевта, гинеколога, оториноларинголога, офтальмолога, а детям — перед приемом педиатра. Сервис задает пациенту вопросы относительно его состояния по определенному алгоритму и передает ответы специалисту, который благодаря заранее известным ему жалобам пациента сможет на приеме больше времени уделить диагностике и лечению», — рассказали в Депздраве.

Чтобы воспользоваться чат-ботом, никаких дополнительных приложений скачивать не нужно. Он интегрирован с сервисами записи на прием единой цифровой платформы московского здравоохранения. Пациентам приходят push-уведомления или СМС-сообщения со ссылкой на опрос сразу после записи на прием, а также накануне визита к врачу. Накануне приема пациенты могут повторно пройти опрос, если у них изменились симптомы, в противном случае можно проигнорировать уведомление.

Если пациент записался к врачу через мобильное приложение ЕМИАС.ИНФО или на сайте emias.info, пройти опрос по сбору жалоб на самочувствие можно сразу после онлайн-записи, уточнили в ведомстве. В специальной форме опроса необходимо указать жалобы и ответить на вопросы, чтобы конкретизировать симптомы и информацию по своему состоянию.

«Каждый последующий вопрос зависит от ответа на предыдущий. Для удобства пациентов на экран добавлены специальные кнопки с формулировками наиболее часто встречающихся жалоб — достаточно нажать кнопку с нужным текстом, и он появится в поле для ввода. Полученная информация о жалобах передается в ЕМИАС и фиксируется в протоколе осмотра. На приеме врач может редактировать полученные данные», — объяснили «Мосленте» в Департаменте здравоохранения Москвы.

Ранее в Депздраве рассказали, что москвичи стали чаще пользоваться электронной медкартой в смартфоне. С помощью приложения ЕМИАС.ИНФО они записываются на прием к врачу, а также получают расширенные возможности для заботы о своем здоровье и здоровье своих детей.