Москвичи стали чаще пользоваться электронной медкартой в смартфоне, рассказали «Мосленте» в столичном Депздраве.

«Мобильное приложение ЕМИАС.ИНФО — один из популярных сервисов единой цифровой платформы здравоохранения Москвы, который был запущен в конце 2014 года. Жизнь в таком современном мегаполисе как Москва должна быть максимально мобильной и удобной, поэтому востребованность приложения среди москвичей регулярно растет», — заявили в ведомстве.

Приложение является бесплатным, его можно скачать в GooglePlay, AppStore, AppGallery и RuStore. Чтобы пользоваться всеми возможностями приложения, горожанин должен быть старше 15 лет, иметь полис ОМС и прикрепление к городской поликлинике. Доступ к своей электронной медкарте, а также медкартам своих детей нужно открыть на городском портале mos.ru, объяснили в Депздраве.

С помощью приложения ЕМИАС.ИНФО москвичи могут записаться на прием к врачу, а также получить расширенные возможности для заботы о своем здоровье и здоровье своих детей. «Сегодня оно является бесспорным лидером среди всех каналов записи столицы», — подчеркнули в Депздраве.

Ранее москвичам назвали способы быстрой записи к врачу. Прибегнув к любому из них, горожанин может самостоятельно записаться на прием к участковому терапевту или к узким специалистам, а также записаться по направлению на лабораторные исследования, отменить или перенести запись.