16:06, 26 апреля 2023
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На столичном стадионе «Торпедо» нашли человеческие останки
ТАСС: человеческие останки столетней давности нашли при реконструкции стадиона «Торпедо».
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com
Во время реконструкции стадиона «Торпедо» имени Э.А. Стрельцова в Москве были найдены человеческие останки. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
По имеющейся информации, череп и кости были найдены на территории строительной площадки. По предварительным данным, возраст останков составляет около 100 лет. В настоящий момент находку изучают эксперты.
По информации Telegram-канала Shot, на месте известного стадиона сейчас возводят новую спортивную арену.
Ранее скелетированные останки человека обнаружили в квартире на Дубнинской улице в Москве.