15:26, 13 апреля 2023
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Человеческий скелет найден в квартире на севере Москвы
Скелетированные останки человека обнаружили в квартире на Дубнинской улице в Москве.
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ
В жилом доме на севере Москвы найден человеческий скелет, сообщает ГСУ СК России по столице. По факту обнаружения скелетированных останков ведется доследственная проверка.
Находку обнаружили в квартире дома на улице Дубнинская, уточнили в ведомстве. «В настоящее время следователи столичного СК осматривают место происшествия, опрашивают соседей, в ближайшее время будет назначена судебно-медицинская экспертиза», — сообщил источник.
Ранее в туалете московской квартиры нашли тело 16-летней школьницы. На трупе зафиксировали огнестрельное ранение.