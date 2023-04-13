Человеческий скелет найден в квартире на севере Москвы

В жилом доме на севере Москвы найден человеческий скелет, сообщает ГСУ СК России по столице. По факту обнаружения скелетированных останков ведется доследственная проверка.

Находку обнаружили в квартире дома на улице Дубнинская, уточнили в ведомстве. «В настоящее время следователи столичного СК осматривают место происшествия, опрашивают соседей, в ближайшее время будет назначена судебно-медицинская экспертиза», — сообщил источник.

Ранее в туалете московской квартиры нашли тело 16-летней школьницы. На трупе зафиксировали огнестрельное ранение.