Человек перелетел через дорожное ограждение после столкновения машин на МКАД
Автомобиль на скорости врезался в машину со стоявшим рядом водителем на МКАД.
Автомобиль на скорости врезался в остановившуюся машину на МКАД. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал столичного Дептранса.
По имеющейся информации, авария случилась на 80-м километре МКАД перед съездом на Лихачевское шоссе. От сильного удара человек, стоявший возле своего автомобиля, перелетел через дорожное ограждение. О его состоянии информации нет.
На месте ДТП работают экстренные службы города. Движение на месте аварии затруднено, водителей попросили выбирать альтернативные варианты объезда.
Как сообщает столичная прокуратура, перелетевшим через дорожное ограждение оказался 36-летний мужчина, сейчас ему оказывается необходимая медицинская помощь. Кроме того, в аварии пострадала 33-летняя женщина, она также госпитализирована. Ведомство контролирует установление причин и обстоятельств произошедшего.
Ранее стало известно, что один человек погиб и двое пострадали в аварии на подмосковной трассе.