Человек погиб при обрушении строительных лесов в Москве

Один человек погиб при обрушении строительных лесов на объекте на западе Москвы, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В Западном административном округе, улице Лобачевского, дом 114, на строящемся объекте произошло обрушение строительных лесов и опалубки на площади 300 квадратных метров. По предварительным данным, один человек погиб, еще трое могут находиться под завалами», — говорится в сообщении.

В пресс-службе Главного управления МЧС Росси по Москве подтвердили, что на территории строительной площадки обрушились перекрытия и строительные леса на площади 300 квадратных метров. Из-под завалов извлекли одного человека.

На данный момент идет разбор обрушившихся конструкций. По предварительной информации, под завали могут находится еще несколько человек.

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