В Москве пассажир упал под прибывающий поезд метро и выжил

В Москве пассажир выжил после падения на рельсы под прибывающий поезд метро. Об этом ТАСС в пятницу, 27 января, сообщили в экстренных службах.

«На станции метро "Бауманская" пассажир упал на жесткий путь под прибывающий поезд. Движение было остановлено. Человека в настоящее время извлекли, передали медикам», — рассказал источник.

В пресс-службе Главного управления МВД России по Москве подтвердили агентству информацию о падении человека на рельсы на Арбатско-покровской линии метро. Известно, что на месте происшествия работают оперативные службы города, пострадавшего осматривают медики.

Ранее москвичи признались в страхе перед турникетами с музыкой в метро.