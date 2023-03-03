Человека в куртке ДПС застали копающимся в помойке на улице Коминтерна в Москве. Фотографиями с места событий поделился Telegram-канал «Бабушкинский район. М125».

«Мужчина в куртке с надписью ДПС и кобурой на ноге копался в урнах на площадке и мусорках около дома. И выпивал все содержимое, что там находил», — рассказала жительница района.

Очевидица и ее соседка предположили, что это просто бомж, нашедший куртку на помойке.

Ранее вынесший на помойку «труп елки» житель Подмосковья рассмешил пользователей сети. «Какой-то криминал!» — подписал ролик автор публикации.