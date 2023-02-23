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03:41, 23 февраля 2023
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Вынесший на помойку «труп елки» житель Подмосковья рассмешил пользователей сети

Вынесший на помойку «труп елки» житель Подмосковья рассмешил пользователей сети
Кадр: Группа «Балашиха Life» во «ВКонтакте»

Вынесший на помойку «труп елки» житель Подмосковья попал на видео и рассмешил пользователей социальной сети «ВКонтакте» в группе «Балашиха Life».

«Какой-то криминал!» — подписал ролик автор публикации, наложив кадры на тревожный музыкальный трек. На видеозаписи запечатлено, как мужчина тащит, а затем волочит по снегу к мусорному контейнеру через детскую площадку что-то объемное. Продолговатая ноша замотана в черный пакет.

«Труп елки понесли. Чего удивляться-то. Обычное дело после Нового года», «Сначала нес в руках, при этом сильно вилял — явно путал следствие. Потом уже волоком, заметьте, от дорожки. Работал профессионал, совершающий это действие не первый год», «Елку выносит точно. Видно, что легкое», «Еще один сдался, а до НГ всего 10 месяцев осталось», «Не выдержал, елку выкинул», «Мужик чего-то рановато понес — еще не майские праздники», — прокомментировали ролик подписчики группы.

Ранее танец мужчины на автобусной остановке в Москве развеселил пользователей сети. На кадрах видно, как мужчина в наушниках ритмично двигается и подпрыгивает.

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