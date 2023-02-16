Появилось объявление о продаже обломков Челябинского метеорита в Москве

Объявление о продаже обломков Челябинского метеорита в Москве появилось на популярном интернет-сервисе. В зависимости от размера лоты можно приобрести за 15-50 тысяч рублей.

«Продаю настоящий Челябинский метеорит. Самая его большая часть упала в озеро Чебаркуль, остальные после разломления основного тела в атмосфере падали по траектории следования метеорита. Есть гипотеза, что разломление тела метеорита сделано внеземными цивилизациями с расчетом его приземления в озеро специально, чтобы обойтись без больших жертв на Земле», — рассказал автор объявления.

Продавец подчеркнул, что на имеющихся у него экземплярах есть такие же следы влияния атмосферы, как и на основной, хранящейся в музее части метеорита. Представленные лоты очень тяжелые для своих размеров, добавил он.

«Обломки собраны возле Челябинска, проверены дозиметром (излучение ниже нормы в России)», — уточнил продавец. По его мнению, лоты должны заинтересовать «ценителей необычного». Москвич пообещал прислать видеозаписи с обломками по запросу.

Метеорит, названный «Челябинским», упал в окрестностях этого города 15 февраля 2013 года.

Ранее житель подмосковного Щелкова нашел на дачном участке метеорит и выставил его на продажу за полмиллиона рублей. «Смотрю, лежит что-то металлическое. Взял магнит — он сработал», — рассказал продавец.