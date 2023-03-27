В МЧС объяснили трансляцию видеороликов про тревожный чемоданчик в центре Москвы
В МЧС объяснили показ роликов про тревожный чемоданчик плановым повышением безопасности.
Трансляцию видеороликов про тревожный чемоданчик на билбордах в центре Москвы объяснили в беседе с «Интерфаксом» представители пресс-службы столичного главка МЧС. Стало известно, что ролики, посвященные повышению безопасности среди гражданского населения, транслируют в плановом режиме с 2016 года.
Накануне очевидцы заметили и сняли на видео билборд, на котором показывали ролик, посвященный сбору самых необходимых вещей на случай чрезвычайной ситуации. Видео опубликовали в Telegram-канале «Осторожно, Москва». Кроме того, в трансляции была дана инструкция, как смастерить марлевую повязку и что делать в случае химических и ядерных атак.
Ранее МЧС России предупредило о фейковом объявлении воздушной тревоги, которое транслировалось по нескольким главным каналам страны.