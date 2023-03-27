В МЧС объяснили трансляцию видеороликов про тревожный чемоданчик в центре Москвы

Накануне очевидцы заметили и сняли на видео билборд, на котором показывали ролик, посвященный сбору самых необходимых вещей на случай чрезвычайной ситуации. Видео опубликовали в Telegram-канале «Осторожно, Москва». Кроме того, в трансляции была дана инструкция, как смастерить марлевую повязку и что делать в случае химических и ядерных атак.

Ранее МЧС России предупредило о фейковом объявлении воздушной тревоги, которое транслировалось по нескольким главным каналам страны.