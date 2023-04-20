В Подмосковье «особенных детей» адаптируют к жизни через хоккей

Первая адаптивная хоккейная школа для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) открылась в четверг, 20 апреля, в Подмосковье, сообщили «Мосленте» в пресс-службе Видновской районной клинической больницы.

По данным представителя лечебного учреждения, это совместный проект больницы по адаптации «особенных детей» с благотворительным фондом «Спасая детство», Минспорта России, областным правительством и администрацией Ленинского городского округа.

«В рамках проекта планируется открытие 64 адаптивных школ на территории Московской области. Занятия для детей будут проводиться бесплатно, вблизи от дома», - рассказал собеседник издания.

При этом благотворительный фонд «Спасая детство» оплачивает закупку спортивного инвентаря, работу тренеров и тьюторов для детей.

«Идея пришла во время работы по реорганизации деятельности "Домов ребенка" в области. Есть направления, требующие особого внимания. Открытие в нашем городе такой школы — первый шаг. Кстати, некоторые областные и районные чиновники, увлекающиеся хоккеем, уже заявили о готовности помогать в тренировках», — рассказал «Мосленте» главный врач Видновской РКБ Бутай Бутаев.

Ранее сообщалось о спасении от ампутации обеих ног жительницы Подмосковья.