Подмосковные врачи спасли пациентку от ампутации обеих ног

От ампутации обеих ног спасли 39-летнюю пациентку врачи в городе Долгопрудный, сообщает Министерство здравоохранения Подмосковья. Они удалили у нее два пятисантиметровых тромба.

Женщина поступила в местное медучреждение с онемением в конечностях и трофическими язвами на ступнях. У нее диагностировали тромбоз брюшной аорты и нарушение кровообращения в ногах из-за попадания в них фрагмента тромба. Это грозило гангреной и ампутацией, поэтому врачи приняли решение об экстренной операции.

Под общим наркозом врачи рассекли ткани, пережали артерию и извлекли два тромба размером пять сантиметров. Поврежденный ими участок брюшного отдела аорты заменили Y-образным протезом.

«Этот протез берет на себя силу воздействия артериального кровотока на слабые растянутые стенки аорты», — объяснил заведующий вторым хирургическим отделением Долгопрудненской больницы Сергей Лисин.

Занявшая около четырех часов операция прошла успешно. Сейчас состояние пациентки оценивается как удовлетворительное. Она находится в хирургическом отделении больницы в ожидании еще одной операции по извлечению тромбов из конечностей.

Ранее сообщалось, что столичные врачи спасли школьницу с зубной щеткой в желудке.