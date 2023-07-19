Москвичам анонсировали «черную пятницу» на рынке недвижимости

Распродажа квартир, офисов и машино-мест в Москве, а также загородной недвижимости пройдет с 21 по 23 июля, сообщает РБК со ссылкой на организаторов. В рамках ежегодной акции скидки будут достигать 45 процентов.

По имеющимся данным, крупнейшие застройщики Московского региона предложат широкий выбор объектов в разных категориях и ценовых диапазонах.

Стоимость лотов в категории «комфорт» стартует от 3,3 миллиона рублей, а в категории «бизнес-класс» — от 4,7 миллиона рублей. Купить апартаменты можно будет за 8,1 миллиона рублей.

Цены предлагаемых в рамках акции машино-мест стартуют от 0,6 миллиона рублей. Можно будет также купить кладовые (от 0,4 миллиона рублей) и коммерческие помещения (от 15,6 миллиона рублей).

По правилам акции, точная стоимость всех предложений станет общедоступной только в момент старта «Черной пятницы» — 21 июля в 00:00. Но те, кто зарегистрируется на сайте организаторов заранее, получат доступ к информации на час раньше.

Ранее сообщалось, что средняя долларовая цена квартиры в столичных новостройках достигла минимума.