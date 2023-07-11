Средняя долларовая цена квартиры в столичных новостройках достигла минимума

Среднюю долларовую цену квартир в столичных новостройках «Известиям» назвали аналитики Optima Development. По их данным, стоимость такого жилья в иностранной валюте достигла минимума за 1,5 года.

По данным экспертов, сейчас один квадратный метр недвижимости в новых домах стоит примерно 6,6 тысячи долларов, что на 29 процентов дешевле, чем годом ранее. Специалисты напомнили, что это связано с тем, что в 2022 году курс доллара достигал 104 рублей.

Ранее стало известно, что стоимость жилья в новостройках Москвы упала первый раз за год.