Тишковец спрогнозировал «черную метель» в Москве

О появлении январских сугробов в Москве в конце ноября в Telegram-канале предупредил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«На Москву обрушится "черная" метель! Таких снегопадов в этот день не было почти полвека! Вырастут рождественские сугробы!» — написал синоптик.

Вечером в воскресенье, 26 ноября, и в понедельник, 27 ноября, поднимется «черная метель». В это время порывы ветра достигнут 17 метров в секунду, видимость будет ухудшаться до 100 метров и меньше — наступит коллапс в авиа- и транспортном сообщении.

По словам Тишковца, за сутки в столице может выпасть около половины месячной нормы осадков. Сугробы увеличатся на 8 сантиметров — до 23 сантиметров.

Ранее москвичей предупредили о потеплении.