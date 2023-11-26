Москвичей предупредили о потеплении

О потеплении москвичей предупредил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По словам синоптика, теплый атмосферный фронт придет в столицу в понедельник.

Так, в воскресенье вечером в столице начнется снегопад, который будет сопровождаться сильным ветром и метелью. Температура воздуха при этом будет минус 3-5 в Москве и до минус 2-7 в Московской области.

В ночь на понедельник осадки в виде снега и мокрого снега продолжатся. При этом возможны ледяные дожди. Столбики термометров при этом поднимутся до 0 градусов, рассказал специалист.

Ранее в столичном регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности.