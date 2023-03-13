«Черные риелторы» спаивали москвича для захвата его квартиры

Московские оперативники задержали в Краснодаре двух мошенников, пытавшихся завладеть квартирами москвича и жителя Подмосковья, сообщает «МВД Медиа». Для этого «черные риелторы» спаивали своих жертв.

По данным издания, с заявлением о пропаже 52-летнего москвича в полицию обратился его брат. Оперативники установили, что пропавший с двумя случайными знакомыми уехал к ним в гости в Краснодар. Компанию им составил е\житель Подмосковья.

Как выяснилось, жители Кубани на месте они стали спаивать спаивали гостей, и в итоге добились подписания договоров купли-продажи их квартир. Квартиру в области им в итоге удалось перепродать. В Москве же документы вызвали подозрение и оформить ее в собственность мошенники не смогли.

Возбуждены два уголовных дела по части 4 статьи 159 УК России («Мошенничество»). Они соединены в одно производство. Подозреваемые арестованы. Они проверяются на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Ранее мошенники открыли офис по «возврату сгоревших вкладов» в Москве. Для этого они организовали Москве кол-центр.