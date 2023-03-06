Мошенники открыли офис по «возврату сгоревших вкладов» в Москве

В Москве мошенники провернули многомиллионную аферу по старой схеме с «возвратом сгоревших вкладов», сообщает «МВД Медиа». Для этого они организовали Москве кол-центр.

«В отдел полиции по Даниловскому району Москвы с заявлением о совершенном мошенничестве обратился 72-летний местный житель. Пенсионер рассказал, что неизвестные ему люди под предлогом возврата сгоревшего вклада похитили у него 1,6 миллиона рублей», — говорится в сообщении.

По данным полиции, пенсионеру позвонила женщина, представившаяся сотрудницей юридической организации. Она пригласила мужчину в офис в Проектируемом проезде для оформления договора по возврату денег. После подписания документов аферисты убедили мужчину обналичить счета и передать им деньги под расписку. А потом перестали выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК России («Мошенничество»). Трое мужчин от 20 до 30 лет арестованы. Установлены еще трое пострадавших. Расследование продолжается, пишет «МВД Медиа».

Ранее инвестор призвала россиян повышать финансовую грамотность. Чтобы бороться со схемами аферистов и не попадаться на уловки мошенников, специалист рекомендует освоить азы финансовой грамотности и всегда включать логическое мышление.