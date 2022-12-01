Укус комара вызвал появление огромного червя в щеке жительницы Подмосковья

Укус комара вызвал появление огромного червя в щеке жительницы подмосковных Люберец, сообщили «Мосленте» в пресс-службе областного Минздрава. Местные врачи сначала заподозрили у пожаловавшейся на отек и постоянный зуд 51-летней женщины доброкачественную опухоль и приняли решение удалить ее.

«Сделав надрез под местной анестезией, мы обнаружили в толще щелки головку червя. Там находилась капсула с гельминтом. Его жизнедеятельность и вызывала воспалительный процесс, а движения — постоянный зуд. Мы удалили капсулу из щеки и вытащили червя длиной 12 сантиметров, затем наложили швы», — рассказал заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Люберецкой больницы Сергей Гревцев. Врач отметил, что это первый подобный случай за десять лет его практики оперирующего хирурга.

Только после операции выяснилось, что появление в щеке пациентки червя стало результатом укуса комара, инфицированного гельминтозом. Сейчас женщина чувствует себя хорошо, ее уже выписали домой.

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