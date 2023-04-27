Четверо школьников поверили педофилу и пошли к нему домой «играть в приставку»

Заставлявший столичных подростков смотреть порно педофил объявлен в розыск в СВАО, передает Shot.

По данным источника, мужчина заманивал школьников к себе домой, предлагая им поиграть в приставку Sony PlayStation. Однако в квартире он включал детям фильмы для взрослых и смотрел их вместе с ними.

На данный момент известно о четырех пострадавших, в числе которых ученики пятого, шестого и восьмого классов. Самой младшей школьнице 11 лет. Подростки учатся в одном учебном заведении и живут в соседних домах.

Все дети рассказали о произошедшем своим родителям, но ни один из них не смог описать внешность педофила. Вместе или по отдельности подростки ходили в гости к незнакомому мужчине — неизвестно. Полиция устанавливают личность подозреваемого.

Официальным подтверждением информации «Мослента» пока не располагает.

Ранее сообщалось, что в подъезде московской многоэтажки наркоман надругался над 11-летней девочкой.