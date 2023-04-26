13:52, 26 апреля 2023
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В подъезде московской многоэтажки наркоман надругался над 11-летней девочкой
В Москве мужчина надругался над 11-летней девочкой на лестничной площадке многоэтажки.
Фото: Telegram-канал «Столичный СК»
В подъезде московской многоэтажки наркоман надругался над 11-летней девочкой, сообщает ГСУ СК России по Москве.
На лестничной площадке шестого этажа многоквартирного дома на северо-востоке столицы 33-летний мужчина надругался над 11-летней девочкой. Затем педофил укрылся на девятом этаже, где и был задержан полицейскими. При нем также были обнаружены наркотические вещества. Следствие намерено требовать ареста подозреваемого.
Ранее надругавшегося над ребенком жителя Подмосковья поймали через четыре года.