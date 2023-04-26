Город
13:52, 26 апреля 2023
1 мин.

В подъезде московской многоэтажки наркоман надругался над 11-летней девочкой

В Москве мужчина надругался над 11-летней девочкой на лестничной площадке многоэтажки.

В подъезде московской многоэтажки наркоман надругался над 11-летней девочкой
Фото: Telegram-канал «Столичный СК»

В подъезде московской многоэтажки наркоман надругался над 11-летней девочкой, сообщает ГСУ СК России по Москве.

На лестничной площадке шестого этажа многоквартирного дома на северо-востоке столицы 33-летний мужчина надругался над 11-летней девочкой. Затем педофил укрылся на девятом этаже, где и был задержан полицейскими. При нем также были обнаружены наркотические вещества. Следствие намерено требовать ареста подозреваемого.

Ранее надругавшегося над ребенком жителя Подмосковья поймали через четыре года.

Партнерские материалы