В подъезде московской многоэтажки наркоман надругался над 11-летней девочкой, сообщает ГСУ СК России по Москве.

На лестничной площадке шестого этажа многоквартирного дома на северо-востоке столицы 33-летний мужчина надругался над 11-летней девочкой. Затем педофил укрылся на девятом этаже, где и был задержан полицейскими. При нем также были обнаружены наркотические вещества. Следствие намерено требовать ареста подозреваемого.

Ранее надругавшегося над ребенком жителя Подмосковья поймали через четыре года.