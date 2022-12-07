Москва заняла четвертое место в списке экологически чистых регионов страны

Москва заняла четвертое место в списке экологически чистых регионов России, сообщают «Известия» (https://iz.ru/1436630/roza-almakunova-iuliia-eliseeva/cherez-ternii-k-vzletam-nazvany-top-5-regionov-po-esg-kriteriiam) со ссылкой на исследование Национального рейтингового агентства (НРА) и МГУ.

«В экологии первую тройку возглавили Татарстан, занимающий второе место в рэнкинге, а также Тюменская область и Саха», — пишет издание.

При этом Москва стала лидером первого ESG-рэнкинга субъектов России от экспертов НРА и МГУ. В нем использовалось 45 показателей, сгруппированных по трем ключевым блокам: экологическому, социальному и управленческому. Соответствию ESG-критериям оценивалось от нуля до одного балла.

«Рейтинг возглавила Москва, которая обладает существенными экономическими ресурсами и ведет масштабную работу в области устойчивого развития как на международном, так и на национальном уровне. Столица набрала 0,781 балла», — сообщают «Известия».

Ранее Москва возглавила рейтинг городов с самым высоким «индексом шопоголика». Жители столицы больше всего интересовались и обсуждали распродажи на «черную пятницу».