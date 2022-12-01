Названы города с самым высоким «индексом шопоголика»

Москва возглавила рейтинг городов с самым высоким «индексом шопоголика». Жители столицы больше всего интересовались и обсуждали распродажи на «черную пятницу», они опубликовали более 84 тысяч постов в социальных сетях на эту тему, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование системы мониторинга соцмедиа и СМИ «Медиалогия» и «СберМаркетинга», .

«На втором месте оказался Санкт-Петербург с результатом 37 тысяч сообщений. Замкнула тройку лидеров Челябинская область с показателем 28,5 тысячи постов. На четвертом месте Свердловская область — 14,3 тысячи публикаций. В пятерку лидеров также вошел Краснодарский край — 12 тысяч постов», — говорится в сообщении.

Далее в рейтинге идет Калининградская область с 11,7 тысячи публикаций о распродажах, Московская область — 11,4 тысячи сообщений, Нижегородская область — 11,1 тысячи, Самарская область — 10,9 тысячи.

По информации экспертов, популярность распродаж по случаю «черной пятницы» у россиян растет с каждым годом. 72 процента жителей страны ждут распродаж и ищут специальные предложения, рассказали в исследовательской компании Mediascope. В «СберМаркетинге» отметили, что за 11 месяцев 2022 года россияне искали информацию о распродажах порядка 26 миллионов раз, что на 10 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее длинная очередь на вход в закрывающийся магазин COS в Москве попала на видео.