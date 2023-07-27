«Чипа и Дейла» с бензопилой на электросамокате заметили на улице в Подмосковье

Двое мужчин с бензопилой проехались по улицам Подмосковья. Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале «Мои Люберцы».

«Суровые коммунальщики. Зато оперативные», — прокомментировал автор ролик. На кадрах два мужчины в униформе едут на одном электрическом самокате, при этом у водителя на руле транспортного средства висит бензопила. Инструмент он перевозит без защитного кожуха.

«Чип и Дейл к вам спешат, Чип и Дейл лучше всех», «Техасская резня бензопилой на самокате», «Спешат на помощь», — написали пользователи мессенджера.

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