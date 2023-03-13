В Москве резко выросло число арендных квартир

В Москве резко выросло число квартир для аренды. За год их количество увеличилось в 2,7 раза, сообщает РБК со ссылкой на «Авито Недвижимость».

По словам экспертов, наиболее заметно — в 2,86 раза — возросло предложение арендных однокомнатных квартир. Предложение «двушек» выросло в 2,08 раза, студий — в 1,6 раза, трехкомнатных квартир — в полтора раза, многокомнатных квартир — на 93,1 процента.

Резкий рост предложения подтверждают и аналитики сервиса по недвижимости «ЦИАН». По их данным, в первой половине февраля предложений по аренде было почти в два с половиной раза больше, чем за тот же период прошлого года.

Как рассказывает руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев, увеличение объема предложения съемного жилья идет за счет снижение спроса на долгосрочную аренду. Собственники все чаще начали давать скидки на аренду своей недвижимости. Средний размер дисконта составляет 10-15 процентов. Однокомнатную квартиру в Москве сейчас можно снять за 33 тысячи рублей в месяц, двухкомнатную — за 45 тысяч рублей в месяц.

Ранее был назван район с самым дешевым премиальным жильем в Москве.